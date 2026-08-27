Savona, nuovo bando per la valorizzazione commerciale e rendere la città più attrattiva

Savona. Una nuova opportunità a disposizione delle imprese del commercio e dell’artigianato di Savona: l’Amministrazione comunale mette a disposizione, attraverso un bando, una dotazione di 55 mila euro per sostenere progetti e iniziative finalizzati alla valorizzazione del tessuto urbano commerciale e, in particolare, a rendere la città più attrattiva durante il periodo natalizio. Il bando è rivolto ai Centri Integrati di Via (CIV), alle Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative, alle società di servizi o enti da esse partecipati e alle associazioni di commercianti regolarmente costituite e con sede a Savona.

Un’iniziativa dedicata a chi ogni giorno anima il commercio in città e che si va ad aggiungere alle altre di sostegno al commercio: le agevolazioni per le nuove aperture e il bando sfitto per nuove attività che si insediano in locali sfitti da almeno 6 mesi, attualmente aperto fino a fine novembre. Il bando, originariamente pensato per le progettualità dei Civ – che hanno tra i loro obiettivi la promozione e la valorizzazione delle vie e che potranno essere anche non vincolate allo stringente periodo natalizio- si estende alle Associazioni di categoria che avranno così un ruolo di coordinamento dei gruppi di commercianti per consentirne la partecipazione, soprattutto per il tema dell’illuminazione natalizia, argomento molto sentito dalle imprese, ad altre aree della città, anche quelle non comprese nei Civ con buona densità commerciale. Il bando ha una dotazione complessiva di 55mila euro che se non saranno esauriti dai progetti verranno comunque impiegati per la promozione del commercio.

» leggi tutto su www.ivg.it