Scuola, ultimi check-up prima del rientro: il punto su personale, trasporti e cantieri

Alla prima campanella per tutti i cicli scolastici manca pochissimo e in queste settimane istituti e studenti si stanno ritrovando: chi per organizzare servizi e lezioni, chi per recuperare qualche materia. Come ogni anno scolastico, anche alla Spezia sul tavolo delle discussioni ci sono il tema del personale, i servizi (con viabilità e cantieri in testa), le infrastrutture e, non per ultima, la “sfida” climatica; ben prima della scuola, infatti, studenti e docenti hanno dovuto lottare con temperature proibitive. Non va dimenticato che l’anno scorso la morte di uno studente, dovuta all’aggressione di un compagno di classe, ha aperto il delicatissimo tema dell’assistenza psicologica, che guarda alla scuola ma anche alle famiglie.

L’anno scolastico 2026-2027 per lo Spezzino “speriamo sia l’anno della svolta, anche se le difficoltà non mancano già adesso. Siamo però altrettanto consapevoli che i colleghi e l’Ufficio scolastico regionale stanno già facendo il possibile per fare in modo che si arrivi al risultato”, spiega Laura Scotti della Flc Cgil.

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