Sviluppo economico: online su Ligurcapital il nuovo fondo da 10 milioni a sostegno della finanza di start up e imprese

Liguria. Dieci milioni di euro per far crescere le imprese in Liguria. È online il nuovo fondo regionale, a valere sulla programmazione Fesr 2021-2027 (azione 1.3.6), a sostegno delle start up e delle micro, piccole e medie imprese che intendono investire sulla crescita, sviluppare nuovi progetti e creare occupazione nel territorio ligure. La misura, gestita da Ligurcapital, interviene attraverso strumenti di equity e semi-equity per accompagnare, con importi compresi tra i 100 mila e i 500 mila euro, i progetti imprenditoriali. A ciascun intervento del fondo deve corrispondere l’investimento di almeno un coinvestitore privato, terzo e indipendente, con una quota minima del 40%, e non superiore al 60%.

“Uno strumento molto atteso, che rimarrà attivo fino a esaurimento fondi, con cui Regione Liguria accompagnerà, attraverso la sua partecipata Ligurcapital, la crescita di imprese e start up. E lo farà entrando, in maniera silente, nel capitale delle attività economiche, con una quota minoritaria che consentirà loro, in un percorso massimo di 5 anni, di avere quella liquidità necessaria per avviare o rafforzare la propria presenza sui mercati” sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

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