Tecnologia e potere, sul palco della Morin la sinistra davanti a un mondo che cambia

“Un anno fa scrivevo questo libro e sembravo pessimista ma purtroppo le cose sono andate avanti: la guerra e le politiche di potenza collegate a un salto tecnologico secolare. E allora non buttiamo via tutto di quello che ha scritto Marx: perché quando c’è un salto tecnologico cambiano i rapporti di produzione e non dobbiamo sorprenderci di certe politiche aggressive e coloniali. Guardate l’energia, oggi è nella storia: il costo aumenta sempre quando c’è un salto tecnologico”. Nell’ultima giornata della Festa provinciale del Partito Democratico arriva Pierluigi Bersani. Il suo libro “Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia” (Rizzoli, 2025) è il punto di partenza per discutere delle prospettive della sinistra, tra storia, memoria, generosità e impegno.















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