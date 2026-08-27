Tornelli per l’accesso al mare, protesta ai San Nazaro. Il Comune interviene: “Sempre libero e gratuito”

Genova. I Bagni San Nazaro, stabilimento balneare parte dei Bagni Marina, partecipata del Comune, finiscono nell’occhio del ciclone per un video condiviso da Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali Italiani, che ha lanciato una petizione per invocare un libero e gratuito accesso al mare e chiedere la rimozione dei tornelli dagli stabilimenti balneari.

Hallissey è arrivato a Genova dopo alcune segnalazioni relative proprio alla presenza dei tornelli all’ingresso dei Bagni San Nazario di corso Italia. Con Ivan Grieco ha trascorso parte dell’estate a monitorare i lidi italiani contestando il divieto di accesso al mare negli stabilimenti in concessione.

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