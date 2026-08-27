Truffe agli anziani, alla Spezia i Carabinieri spiegano come difendersi

Come riconoscere una truffa e, soprattutto, come evitare di finirne vittima? È il tema al centro della “Settembrata anti truffa”, l’iniziativa che giovedì 3 settembre alle 17 farà tappa alla Spezia, negli spazi dell’ex Beghi di via Pietro Beghi 21. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è organizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e sarà dedicato in particolare alle persone anziane. Nel corso del laboratorio saranno illustrate le principali modalità utilizzate dai truffatori, dalle telefonate sospette alle frodi online, fino ai falsi tecnici, falsi Carabinieri e sedicenti operatori. L’obiettivo è offrire indicazioni semplici e concrete per riconoscere i segnali di un possibile raggiro e sapere come comportarsi quando qualcosa non convince.

All’appuntamento interverranno il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il comandante della Compagnia Carabinieri Marco Alessandro Polati, il comandante della Stazione Fabio Bertocchi e Lucio Colella, presidente di Adoc Genova e Liguria. L’iniziativa fa parte del progetto “Ben…Essere in Liguria 25-26”, promosso dalla Regione Liguria e coordinato da Auser Liguria e Genova Odv, con il coinvolgimento di realtà del Terzo Settore e associazioni dei consumatori. Tra gli obiettivi del progetto c’è anche il rafforzamento della sicurezza digitale e della consapevolezza degli anziani di fronte alle nuove forme di truffa. L’appuntamento è gratuito e non è necessaria alcuna iscrizione.

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