Tunnel Val Fontanabuona, Romeo e Sanna (Pd): “Basta cantieri, vogliamo vederlo partire”

Genova. “Sul Tunnel della Val Fontanabuona una cosa va chiarita subito: non siamo davanti a un’opera che nasce oggi e non siamo davanti a un progetto che deve ancora essere finanziato. Il percorso è iniziato molti anni fa e nel 2021 il tunnel è stato inserito nell’accordo con Autostrade per l’Italia tra le opere compensative legate al Ponte Morandi, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro”.

Così il consigliere regionali Pd Federico Romeo e Armando Sanna, capogruppo Pd in Regione, commentando le ultime dichiarazioni del presidente della Regione Marco Bucci sul progetto. In visita a Rapallo, Bucci ha infatti assicurato che “l’avvio del cantiere zero avverrà entro la fine dell’anno”.

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