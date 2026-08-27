Va sotto casa della ex con un coltello e la minaccia, poi aggredisce i poliziotti e colpisce con la testa il vetro della volante: arrestato

Savona. Nella giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 41 anni, originario di Crotone e residente a Genova, responsabile dei reati di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento degli operatori delle Volanti della Questura di Savona è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 con la quale la donna (che pochi giorni fa aveva già presentato querela nei confronti dell’uomo per minacce e atti persecutori) riferiva della presenza del suo ex compagno nei pressi della sua abitazione e delle minacce che l’uomo le stava rivolgendo.

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