Valutazioni su Giorgeschi: se parte c’è la Folgore. Punto interrogativo Benvenuto, Conte verso la D

C’è anche un altro mercato all’interno degli ultimi giorni di fuoco di Guido Angelozzi. È quello delle valutazioni e delle uscite dei tanti giovani oggi in seno al club ma che nelle ultime ore di sessione verranno trasferiti per trovare maggiore spazio e tornare alla Spezia il prossimo anno con più esperienza. Tra questi c’è Mattia Benvenuto, che al 27 di agosto però non ha ancora chiaro il suo futuro. Dal club non sono arrivati particolari segnali ma lo scarso utilizzo del difensore, lo scorso anno in prestito tra Pergolettese e Carpi, fa propendere per la via della cessione. Al lavoro l’agente Gianluca Coti, che negli ultimi giorni di sessione proverà a trovare una nuova collocazione al ragazzo di Valdellora.

Sul punto di partire anche Gioele Conte, l’attaccante che lo scorso anno si è messo in mostra con la Primavera dell’ex mister Claudio Terzi. Occupando un posto da Over in lista Serie C, per Conte l’ipotesi prestito è stata caldeggiata sin da inizio estate e in questi ultimi giorni di trattative potrebbe rimanere alla Spezia e sposare il progetto del presidente della Fezzanese Stradini, che ha bisogno di qualche ultimo ritocco in vista dell’inizio del campionato di Serie D. Strade che potrebbero intraprendere anche Riccardo Fontanarosa, lo scorso anno al Seravezza Pozzi, e Andrea Bertoncini, nemmeno incluso nei convocati per il ritiro di Pontremoli.

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