Ad Albisola e Savona torna la “Disfida delle 2 Dame”: la ceramica scende in campo con pedine viventi

Savona. Una sfida a colpi di dama, con una scacchiera speciale e pedine decisamente fuori dal comune. Questa sera, venerdì 28 agosto alle 19, al Teatro a Gradoni nei Giardini Isola della Gioventù di Savona, torna per la quarta edizione la “Disfida delle 2 Dame – Omaggio a Lucio Fontana”, manifestazione organizzata dall’associazione Judax Agorà nell’ambito e in collaborazione con il Comitato della 51ª Festa del Mare “Burgu de Furnaxi”.
Protagonisti saranno i “pignatari” di Albissola Marina e quelli di Savona, chiamati a contendersi una singolare partita a dama con pedine viventi, in un confronto simbolico che mette una di fronte all’altra le due città della Baia della Ceramica.