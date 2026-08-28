Afa record e cielo di sabbia, il meteorologo: “Ben 41° percepiti a Riccò, 39° alla Spezia. Ma la svolta è vicina”

Una cappa di calore opprimente e un cielo dal retrogusto sahariano hanno avvolto il Golfo e il suo entroterra in quella che si attesta come una delle giornate più calde dell’estate. “Basta alzare lo sguardo verso l’alto per capire la natura dell’ondata in corso: quella caratteristica patina lattiginosa che ha velato il sole per tutta la giornata è il segno inconfondibile della polvere in sospensione, trasportata dalle correnti africane direttamente dal deserto del Sahara”, spiega a CDS il meteorologo di MeteoSpezia.com, Emiliano Ragonesi.

Arpal ha reso noti gli esiti delle osservazioni effettuate con il Lidar – Light Detection and Ranging permettono di seguire anche lo sviluppo verticale del fenomeno. A partire dalla tarda mattinata di ieri, lo strato di polvere sahariana, inizialmente presente a quote intorno ai 3.000 metri, ha progressivamente interessato quote sempre più basse, fino a raggiungere gli strati prossimi al suolo nelle ore successive.

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