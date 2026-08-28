Affitti brevi in Liguria: l’allarme di FIAIP su abusivismo, truffe online e finti proprietari

Liguria. Il settore degli affitti brevi e delle case vacanza rappresenta ormai una colonna portante dell’economia turistica ligure e in particolare nell’entroterra. Tuttavia, la crescita di questo mercato ha portato con sé anche il problema delle truffe online a danno dei turisti anche in questo settore. Per parlare di questo fenomeno e tutelare l’immagine del territorio, la FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha incontrato a Genova l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi.

“Tema dell’incontro – spiega il presidente regionale di Fiaip Liguria Fabio Becchi – è stata la valorizzazione degli Aaut iscritti regolarmente al Cin che sono una realtà significativa dell’offerta turistica e la ferma condanna di quelli abusivi che non danneggia soltanto l’immagine di una regione ai primi posti dell’ospitalità nazionale ma minano la concorrenza leale verso gli agenti immobiliari che operano nel rispetto delle regole e delle normative vigenti”.

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