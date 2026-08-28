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Al via la prevendita per la trasferta di San Benedetto del Tronto

Al via la prevendita per la trasferta di San Benedetto del Tronto

Riviera delle palme San Benedetto del Tronto (foto ufficio stampa Comune SBT)

Sul circuito Vivaticket è già attiva la prevendita per la prossima trasferta dello Spezia che domenica 6 settembre alle 15.00 vedrà gli aquilotti in campo al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Il club ricorda che, come disposto dall’Osservatorio, i residenti nelle province di La Spezia e Massa Carrara potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti “Curva Sud”, e l’acquisto sarà consentito fino alle ore 19:00 di sabato 5 settembre. I tagliandi saranno incedibili e, nel giorno gara, il botteghino dello stadio per il settore ospiti rimarrà chiuso.

Tariffe

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