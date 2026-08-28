Al via la prevendita per la trasferta di San Benedetto del Tronto

Sul circuito Vivaticket è già attiva la prevendita per la prossima trasferta dello Spezia che domenica 6 settembre alle 15.00 vedrà gli aquilotti in campo al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Il club ricorda che, come disposto dall’Osservatorio, i residenti nelle province di La Spezia e Massa Carrara potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti “Curva Sud”, e l’acquisto sarà consentito fino alle ore 19:00 di sabato 5 settembre. I tagliandi saranno incedibili e, nel giorno gara, il botteghino dello stadio per il settore ospiti rimarrà chiuso.

Tariffe

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