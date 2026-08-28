Arcola, all’Arci Guernica la presentazione di “Ennio Carando. Un filosofo nella Resistenza”

Il libro di Giorgio Pagano Ennio Carando. Un filosofo nella Resistenza sarà presentato lunedì 31 agosto ad Arcola – nell’area verde del Circolo Arci Guernica in piazza della Resistenza – per iniziativa della Sezione Anpi di Arcola, del Comune di Arcola e dell’Associazione Culturale Mediterraneo. L’autore dialogherà con Cinzia Forma, già docente di latino e greco al Liceo Classico Costa.

Ennio Carando, piemontese nato a Pettinengo ma cresciuto a Bra, si formò come filosofo a Torino, dove fu allievo dei maestri di filosofia morale Erminio Juvalta e Piero Martinetti. Insegnò a Modena, Cuneo, Savona e, dall’ottobre 1942, al Liceo Classico Costa della Spezia. Ovunque formò ‘comunità’ di studenti che diventarono partigiani e furono al suo fianco negli anni della Resistenza. Alla Spezia Carando rappresentò il PCI nel CLN provinciale, di cui fu il trascinatore dal settembre 1943 al luglio 1944, quando il comitato fu scoperto dai fascisti. Il professore, nonostante fosse ormai quasi cieco, decise di salire in montagna per fare il partigiano nel suo Piemonte. Fu ucciso dai fascisti, in seguito a una delazione, il 5 febbraio 1945 a Villafranca Piemonte, insieme al fratello Ettore, ufficiale, e a Leo Lanfranco, operaio della Fiat Mirafiori. Ennio Carando è Medaglia d’Oro al Valor Militare.

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