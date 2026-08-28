Cani da salvamento, esplorazione fondali e aquiloni: torna in Palmaria “Il mare un mondo da esplorare”

Sabato 5 settembre torna “Il mare un mondo da esplorare”, iniziativa promossa da PalmariaSIMasterplanNO. “Dopo il grande entusiasmo raccolto nella scorsa edizione, torna Il mare, un mondo da esplorare, la giornata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata per far vivere l’isola Palmaria attraverso esperienze di educazione ambientale, sicurezza in mare e gioco”, si legge in un comunicato diffuso dai promotori. Il ritrovo per chi viene dal capologo è alla oasseggiata Morin della Spezia, da dove alle 10.00 il battello Albatros accompagnerà i partecipanti al Terrizzo, mentre da Porto Venere il battello, sempre con partenza alle 10:00, giungerà direttamente a Punta Secco. Il ritrovo sull’isola è a Punta Secco alle 10.30, nell’area del Bar del Gabbiano, dove per tutta la giornata si alterneranno dimostrazioni e laboratori.

“Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà la dimostrazione del Gruppo di Pisa dei cani da salvamento, che mostrerà come avvengono gli interventi di soccorso in mare con i cani addestrati – prosegue il comunicato del gruppo -. Torna anche l’esperienza che lo scorso anno ha conquistato decine di bambini: l’esplorazione dei fondali marini con il Gruppo Sub Ospedaliero Spezzino, un’attività che permetterà ai più giovani di osservare da vicino l’ambiente marino e comprenderne il valore. Per questa iniziativa i posti sono limitati a 25 bambini tra gli 8 e i 13 anni ed è quindi indispensabile la prenotazione via email o telefonica. La novità dell’edizione 2026 sarà il laboratorio di costruzione degli aquiloni: l’organizzazione metterà a disposizione carta, legno, colla e tutto il materiale necessario, così che ogni bambino possa realizzare il proprio aquilone e portarlo a casa. Il mare, un mondo da esplorare conferma così la sua vocazione: trasformare una giornata sull’isola in un’occasione di scoperta, partecipazione e rispetto per il mare, coinvolgendo famiglie, volontari e associazioni in un’esperienza condivisa che unisce divertimento e consapevolezza ambientale”.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: email: associazione.palmaria@gmail.com

e il n. di telefono 3296668886

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