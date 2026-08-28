Caricato e azzannato da un cinghiale mentre si trova nei campi: giovane in ospedale

Un uomo di 32 anni è stato ricoverato in ospedale alla Spezia dopo essere stato caricato e morsicato da un cinghiale in una frazione sulle alture di Levanto. L’episodio risale al pomeriggio di oggi quando sono stati allertati i soccorsi. Stando a quanto appreso, l’uomo si trovava nei suoi campi quando è sbucato l’animale selvatico. Il 32enne non avrebbe nemmeno avuto il tempo si scappare, rimanendo ferito. Nel giro di pochissimi minuti è stato dato all’allarme e sono arrivati i soccorsi. Sul posto erano presenti la Croce Rossa di Levanto e l’auto infermierizzata India 50. Le operazioni di recupero non sono state semplici e i soccorritori si sono organizzati con un Piaggio porter. Il 32enne è stato poi accompagnato al Sant’Andrea della Spezia in codice giallo.

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