Cartello dei camion, ristoro rapido per le imprese spezzine dell’autotrasporto

Un’opportunità per le imprese dell’autotrasporto che hanno acquistato camion negli anni interessati dal cosiddetto “Cartello dei Produttori di Camion”. Confartigianato Trasporti La Spezia segnala infatti la possibilità di ottenere rapidamente un ristoro economico attraverso la convenzione sottoscritta con Libra – Finanziamento del Contenzioso SpA. L’accordo consente alle aziende interessate di sottoporre a valutazione il proprio credito risarcitorio e, in caso di accettazione della proposta, cederlo ottenendo un pagamento immediato tramite bonifico. Una soluzione pensata per evitare i tempi, i costi e l’incertezza di un eventuale contenzioso giudiziario.

La procedura riguarda principalmente le imprese che hanno acquistato, anche attraverso leasing, autocarri nuovi con massa complessiva superiore a 60 quintali, tra il 1997 e il 2011, per un valore di almeno 50mila euro netti per veicolo e mantenuti in possesso per almeno quattro anni. Anche i mezzi che non rispettano integralmente questi parametri potranno essere sottoposti a una valutazione specifica. L’indennizzo previsto dalla convenzione è di 700 euro per ogni mezzo in possesso dei requisiti e della documentazione dell’epoca, mentre scende a 500 euro per i veicoli idonei ma privi della documentazione originale d’acquisto.

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