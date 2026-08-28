Casarza: grave sessantenne dopo incidente; con Drago al San Martino

Un uomo di 60 anni ha riportato un grave trauma cranico in un incidente motociclistico avvenuto poco dopo mezzogiorno a Francolano, Casarza Ligure. Sul posto sono intervenuti il medico del 118 con la “squadra emerency”, i vigili del fuoco di Chiavari, l’elicottero Drago decollato da Sestri Ponente e atterrato nella piazzuola di Sestri Levante e la polizia urbana di Casarza. Il paziente, inizialmente in codice giallo poi innalzato a rosso, è stato stabilizzato, trasportato all’elicottero e, quindi, trasferito al pronto soccorso del policlinico San Martino.

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