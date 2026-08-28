Case della Comunità, in Asl 5 il maggior numero di accessi in Liguria: 18.234 tra gennaio e luglio

Le Case della Comunità stanno registrando un aumento degli accessi in Liguria. Tra gennaio e luglio 2026 sono stati 65.069 gli accessi diretti complessivamente rilevati nelle strutture regionali. Il dato è passato dai 2.664 accessi di gennaio ai 20.696 di luglio.

La crescita riguarda soprattutto la provincia della Spezia, dove le strutture dell’Asl 5 hanno registrato 18.234 accessi nei primi sette mesi dell’anno, il dato più alto tra le aziende sanitarie liguri. Alle spalle dell’Asl 5 c’è l’Asl 3, con 18.173 accessi nello stesso periodo.

Il dato assume un peso ancora maggiore se rapportato alla popolazione. L’Asl 5, che serve 211.766 abitanti, ha raggiunto 861 accessi ogni 10.000 abitanti nel periodo gennaio-luglio, il valore più elevato della Liguria.

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