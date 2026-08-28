Celle, i ragazzi delle “Comete” della parrocchia di San Michele sono arrivati a Santiago di Compostela

Celle Ligure. Cammina, cammina con determinazione ed entusiasmo, e alla fine ce l’hanno fatta. Sono i ragazzi che fanno parte del gruppo parrocchiale delle Comete che hanno deciso di intraprendere il Cammino per vivere un’esperienza che non dimenticheranno.

Così ieri, nonostante la pioggia battente, hanno centrato l’obiettivo raggiungendo la destinazione finale del percorso di pellegrinaggio che porta alla famosa Cattedrale. Il gruppo, composto da una quindicina di ragazzi cellesi, più gli accompagnatori Matteo, Luca, Lorenzo e Beatrice, è partito da Sarria e ha percorso 110 Km per l’arrivo a Santiago di Compostela.

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