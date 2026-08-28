Ceriale, completata la rimozione del dehors in piazza della Vittoria

Ceriale. È stata completata la rimozione del dehors permanente presente in piazza della Vittoria a servizio dell’attività ristorativa situata al civico 4. Si conclude così l’iter amministrativo avviato nei mesi scorsi dal Comune di Ceriale e formalizzato con l’ordinanza dello scorso 22 luglio 2026, che disponeva la rimozione della struttura e il ripristino della pavimentazione della piazza.

Il provvedimento era arrivato al termine degli accertamenti condotti dagli uffici comunali. Il procedimento aveva preso avvio a seguito della revoca della concessione di suolo pubblico per il mancato pagamento della Cosap relativa all’anno 2025. Dagli approfondimenti effettuati dagli uffici, era inoltre emersa l’assenza di titolo edilizio per la realizzazione del dehors. Il Comune aveva quindi ordinato ai soggetti interessati di procedere, entro 30 giorni dalla notifica, alla rimozione della struttura permanente e alla rimessione in pristino della pavimentazione.

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