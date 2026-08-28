Corridoio mediterraneo, il coordinatore Grosh in visita. Bucci: “Investimenti europei prioritari in Liguria”



Genova. Il prossimo 2 settembre, il coordinatore europeo per il Corridoio Mediterraneo, Mathieu Grosch, farà visita al porto di Genova ed effettuerà un sopralluogo alla rete ferroviaria del ponente ligure.

Il coordinatore ha accolto l’invito del presidente Marco Bucci a visitare la nostra regione e a confrontarsi direttamente con le istituzioni, in particolare Regione e Ministero dei Trasporti, per valutare le occasioni di sviluppo dei collegamenti ferroviari del Corridoio Mediterraneo che unisce Spagna, Francia e Italia all’Europa centrale e orientale. Saranno presenti anche Calogero Mauceri, commissario straordinario alla realizzazione del Terzo Valico, Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di una visita particolarmente importante nell’ambito del potenziamento della Rete TEN-T e del ruolo decisivo che la Liguria svolge come hub continentale, come porta Sud dell’Europa.

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