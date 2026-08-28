Crisi Amt, tensione sui tagli: la sindaca Salis convoca i vertici dell’azienda lunedì mattina

Genova. Tutti convocati lunedì mattina. La sindaca Silvia Salis, dopo giorni di allarmi e polemiche sui tagli prospettati da Amt per il debutto dell’orario invernale, ha preso in mano la situazione e ha dato appuntamento ai vertici dell’azienda all’inizio della prossima settimana per una riunione che si preannuncia piuttosto tesa.

Anche perché, stando a quanto trapela dai piani alti di Palazzo Tursi, non sarebbero state gradite le modalità con cui il management di via Montaldo ha comunicato le ipotesi di revisioni della rete bus ai sindacati. Ipotesi non del tutto condivise con l’amministrazione comunale e comunque non ancora definitive, come ha precisato il vicesindaco Alessandro Terrile a Genova24.

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