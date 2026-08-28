Donna scippata al Canaletto: denunciato il responsabile

Stava rientrando a casa quando un uomo l’ha avvicinata e minacciata. Lui poi le ha anche strappato la borsa. Da quel giorno la vittima, una donna, ha vissuto momenti di apprensione, nel timore di rincontrare quello sconosciuto. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nel quartiere del Canaletto e ha destato l’attenzione di molti residenti. Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine e a metà settimana è arrivata la svolta: una persona ha riconosciuto l’uomo per la strada. La sua presenza è stata segnalata alla questura. I poliziotti lo hanno controllato e a seguito di alcuni approfondimenti è stato collegato allo scippo. Inoltre nelle sue disponibilità sono stati trovati degli oggetti atti a offendere. La vicenda è finita con una denuncia sia per il furto con strappo che per il possesso degli arnesi.

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