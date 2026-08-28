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Sport

Dreaming Gymnastics, la Rome Cup chiude una stagione da medaglie

Dreaming Gymnastics, la Rome Cup chiude una stagione da medaglie

Dreaming Gymnastics

La Dreaming Gymnastics SSD ha concluso la stagione agonistica 2025/2026 partecipando alla IX International Rhythmic Gymnastics Tournament for Clubs – Rome Cup, disputata al Centro Olimpico Pellicone di Ostia.

Diciotto le ginnaste spezzine impegnate nelle diverse categorie, con un bilancio ricco di risultati: tra gli altri, gli ori di Agata Pappalardo e Flavia Anello nei livelli C e D, quelli di Aurora Marech e Mariia Chesanovska nel livello B e il bronzo nell’All Around di Miriam Mariani tra le Senior. Non sono mancati altri podi e riconoscimenti speciali, tra cui Miss Flexibility per Gemma Maggiani e Miss Elegance per Miriam Mariani. La competizione internazionale ha rappresentato soprattutto un’importante occasione di confronto e crescita, permettendo alle atlete di misurarsi con ginnaste e società italiane e straniere.

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