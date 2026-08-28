Dreaming Gymnastics, la Rome Cup chiude una stagione da medaglie

La Dreaming Gymnastics SSD ha concluso la stagione agonistica 2025/2026 partecipando alla IX International Rhythmic Gymnastics Tournament for Clubs – Rome Cup, disputata al Centro Olimpico Pellicone di Ostia.

Diciotto le ginnaste spezzine impegnate nelle diverse categorie, con un bilancio ricco di risultati: tra gli altri, gli ori di Agata Pappalardo e Flavia Anello nei livelli C e D, quelli di Aurora Marech e Mariia Chesanovska nel livello B e il bronzo nell’All Around di Miriam Mariani tra le Senior. Non sono mancati altri podi e riconoscimenti speciali, tra cui Miss Flexibility per Gemma Maggiani e Miss Elegance per Miriam Mariani. La competizione internazionale ha rappresentato soprattutto un’importante occasione di confronto e crescita, permettendo alle atlete di misurarsi con ginnaste e società italiane e straniere.

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