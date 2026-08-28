Emissioni di Italiana Coke, il circolo Pd di Cairo: “I cittadini hanno il diritto di sapere cosa respirano”

Cairo Montenotte. Nicolò Lovanio, Segretario del Circolo PD di Cairo Montenotte, interviene sulle preoccupazioni di molti cittadini in merito ai fumi emessi da Italiana Coke.

“Le immagini di questi giorni provenienti dalla cokeria, insieme alla questione dei superamenti delle soglie di benzene, destano timori e impongono risposte chiare e interventi concreti da parte delle istituzioni. A rendere ancora più evidente la necessità di fare piena luce sulla situazione è quanto avvenuto nelle ultime ore: la Provincia di Savona ha comunicato di essersi immediatamente attivata in seguito all’episodio delle fumate nere, richiedendo la documentazione e i necessari riscontri e avviando il relativo procedimento per ricostruire l’accaduto e verificarne le possibili cause”, commenta Lovanio.

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