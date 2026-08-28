Festival della Mente, Dorothee Elmiger non potrà partecipare. Come cambia il programma

Il Festival della Mente comunica che la scrittrice Dorothee Elmiger non potrà partecipare all’edizione 2026 della manifestazione. L’incontro con la Elmiger e il narratore e saggista Alessandro Zaccuri è pertanto annullato. Nei medesimi data, orario e luogo – sabato 5 settembre alle ore 9.45 al Teatro degli Impavidi – è previsto un nuovo incontro, protagonista Zaccuri, dal titolo La prova del fuoco. Luci e incendi tra letteratura e cinema. “Nei versi di Dante e di Octavio Paz, come nei film di Terrence Malick e di Andrej Tarkovskij, il fuoco irrompe con forza incontrastabile – si legge nella descrizione dell’appuntamento sul sito del festival -. Di volta in volta, sono fiamme che illuminano oppure devastano, favorendo la vendetta o consentendo la purificazione. Attraverso un percorso che dall’Amleto shakespeariano arriva fino alle incandescenti visioni di Quentin Tarantino, la ‘prova del fuoco’ si conferma come tema rivelatore della capacità umana di affrontare l’ambiguità che le parole e immagini portano sempre con sé”.

I biglietti per l’evento con Elmiger e Zaccuri saranno validi per l’accesso all’incontro con Zaccuri. Chi desidera invece il rimborso dei biglietti, può rivolgersi alla biglietteria del festival presso il Teatro degli Impavidi di Sarzana, nel caso abbia acquistato il biglietto cartaceo. Coloro che hanno acquistato il biglietto online, a partire da lunedì 31 agosto riceveranno una comunicazione da Ticketmaster con le indicazioni per la richiesta di rimborso.

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