Fissata la data dell’autopsia per Giampiero Andreani, stasera la veglia a Sarzana

La Procura della Spezia ha fissato per lunedì prossimo, 31 settembre, l’autopsia Giampiero Andreani, il 17enne che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto martedì 25 agosto in via Alta ad Ameglia. L’esame sarà effettuato nel pomeriggio per accertare eventuali responsabilità nel decesso del giovane. Successivamente sarà dato il nulla osta per l’ultimo saluto al ragazzo che stava rientrando da Marinella dopo il turno di lavoro al Bagno San Marco ed era diretto agli allenamenti con i compagni dell’Hockey Sarzana. Proprio all’ingresso del Palatori, diventato in queste ore luogo di ritrovo per quanti stanno deponendo fiori, vessilli e pensieri per Andreani, si terrà questa sera alle 21 la veglia organizzata dal club rossonero.