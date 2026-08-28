Il divulgatore Mario Tozzi a Cds: “Abbiamo superato limiti che altri esseri viventi non passano”

Il clima, il consumo delle risorse, la perdita della biodiversità, ma anche la fragilità del territorio italiano e la necessità di ripensare il rapporto tra uomo e ambiente. Sono i temi sui quali Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo, si confronterà questa sera, venerdì 28 agosto, a Santo Stefano Magra, nell’ambito del Festival Percorsi. Tozzi sarà protagonista dello spettacolo “L’azione umana entro i limiti della Terra. Come evitare l’estinzione nell’era dell’Antropocene”, una riflessione sul presente e sulle conseguenze delle trasformazioni prodotte dall’uomo sul pianeta. “Ci sono diversi limiti che rischiamo di oltrepassare e di aver già oltrepassato”, racconta a Città della Spezia. “Il primo è climatico, grazie alle nostre attività produttive abbiamo condotto un esperimento geofisico che ci sta portando verso un futuro molto incerto dal punto di vista climatico, che è una delle ragioni per cui ci muoviamo liberi sulla Terra. Se le prossime estati saranno più fresche e umide di quella appena passata sarebbe un bene, ma c’è la grande possibilità che questa che sta terminando sia l’estate più fresca e umida delle prossime. Questo significa che andremo verso territori inesplorati, senza sapere come reagiscono gli esseri viventi a queste temperature esagerate e non mi pare sia un bene aver superato limiti che che ci eravamo dati noi”. Un quadro al quale si sommano il consumo delle risorse e la crisi della biodiversità: “Poi stiamo esaurendo le risorse ad un ritmo impressionante: fra un po’ saremo in difficoltà nel cercarne ancora. Poi c’è la biodiversità, compromessa dalle nostre azioni con un ritmo che non si registrava da decine di migliaia di anni. Qualsiasi parametro prendiamo in considerazione ci fa notare che superiamo limiti che altri esseri viventi non passano”.

Il rischio dell’estinzione, dunque, non viene affrontato da Tozzi soltanto guardando alla possibilità che sia la specie umana a scomparire. Al contrario, il punto centrale è comprendere quanto la nostra stessa sopravvivenza dipenda dalla conservazione delle altre specie. “I Sapiens sono difficile da estinguere in poco tempo, però il problema riguarda gli altri esseri viventi vicino a noi e sarebbe colpa nostra. Abbiamo bisogno di quelle speci, motivo per cui è miope pensare di fregarsene della zanzara, dell’ape, dell’orso bianco o dello scimpanzé, perché noi sopravviviamo solo se sopravvivono loro”. Un equilibrio nel quale anche gli organismi che siamo portati a considerare fastidiosi o marginali hanno una funzione fondamentale: “Le zanzare, ad esempio, in Italia non portano a morte e sono alla base della catena alimentare, oltre ad essere impollinatori notturni. Se ci sono certe piante dipende da loro. Se i Sapiens non esistessero gli altri esseri viventi ne trarrebbero giovamento. Se non esistessero gli insetti gli altri esseri viventi non ci sarebbero nemmeno”.

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