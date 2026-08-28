COMMENTA
CONDIVIDI

Il ritorno dalla guerra e la conversione: ai giardini di Lerici una bronzo che ‘racconta’ la svolta di San Francesco

Il ritorno dalla guerra e la conversione: ai giardini di Lerici una bronzo che ‘racconta’ la svolta di San Francesco

Vivianne Duchini al lavoro (foto Vivianne Duchini)

Una legge del settembre 2022 ha istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, organismo che ha il compito di promuovere e valorizzare iniziative culturali, artistiche e storiche legate alla figura del santo patrono d’Italia. Nell’ambito delle proprie attività, il Comitato ha promosso il progetto culturale di rilevanza nazionale “Sculture – Nuovi Segni”, volto alla realizzazione e collocazione permanente di dieci opere scultoree originali in altrettanti spazi pubblici sul territorio italiano, questo con la finalità di creare un itinerario d’arte contemporanea ispirato ai valori francescani. Tra i comuni individuati quali siti ospitanti una delle dieci opere previste dal progetto c’è anche quello di Lerici, unico comune ligure nonché del nord toccato dall’iniziativa; completano il quadro Ascoli Piceno, Capri , Cortona, Frosinone, Lampedusa e Linosa, Rieti, San Severo, Santa Maria di Leuca e Celano.




Statua di S. Francesco di Vivianne Duchini (foto Vivianne Duchini)



La statua di Vivianne Duchini che sarà posizionata a Lerici (foto Vivianne Duchini).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com