Incidente agricolo con una motosega a Montaretto: un uomo ricoverato al San Paolo

Un uomo di 64 anni è stato ricoverato d’urgenza a Savona dopo aver subìto la semi amputazione di una mano, per un incidente agricolo. La dinamica è in fase di accertamento e l’episodio risale alla serata di oggi, a Montaretto.

L’uomo stava utilizzando una motosega quando si è ferito, è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati la Pubblica assistenza di Framura, il 118 con Delta 3 da Brugnato e l’auto infermierizzata India 50 da Levanto. Stabilizzato sul posto il 64enne è stato poi portato in una piazzola dove è atterrato Drago, assistito dai Vigili del fuoco, per il trasporto al San Paolo di Savona.

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