La Lega torna in piazza a Brugnato: al gazebo anche la senatrice Pucciarelli

La Lega Salvini Premier sarà presente a Brugnato con un gazebo informativo e di incontro con i cittadini. L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto, dalle 9 alle 12.30, presso lo Shopinn Brugnato 5Terre, all’ingresso principale, di fronte alla Macelleria. A prendere parte all’iniziativa sarà anche la Senatrice Stefania Pucciarelli, che sarà presente al gazebo per incontrare cittadini, sostenitori e simpatizzanti e confrontarsi direttamente sulle tematiche che riguardano il territorio. Il gazebo rappresenterà un’occasione di ascolto e confronto aperto con la cittadinanza, per raccogliere segnalazioni, proposte ed esigenze del territorio e mantenere un rapporto diretto con le comunità della Val di Vara. La presenza sul territorio resta infatti uno dei punti centrali dell’attività della Lega: ascoltare i cittadini, confrontarsi con loro e portare le loro istanze nelle sedi istituzionali.

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini.

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