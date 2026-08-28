Liguria e savonese nella morsa dell’estate tropicale: caldo, umidità altissima e sabbia sahariana

La Liguria piomba di nuovo nell’estate tropicale, anche se sarà solo per poche ore. L’ultima notte è trascorsa con temperature elevate e tassi di umidità altissimi che hanno amplificato la percezione del caldo, uno scenario sgradevole che prosegue anche in queste ore. E il cielo, al di là delle nubi che lo hanno coperto durante la notte, appare giallastro e lattiginoso a causa della grande quantità di sabbia del Sahara in sospensione sull’Italia.

Intanto il ministero della Salute, nel bollettino quotidiano sulle ondate di calore, ha confermato per oggi il bollino giallo su Genova con temperature percepite fino a 35 gradi. Questa parentesi di afa dovrebbe chiudersi entro oggi, dato che già nei prossimi giorni tornerà il bollino verde, quindi nessun particolare disagio fisiologico per il caldo.

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