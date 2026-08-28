Mistero dell’oleodotto, sorpreso a scavare con la zappa. Addosso aveva della cocaina, arrestato

Nella mattinata di ieri 27 agosto, i Carabinieri di Sarzana hanno arrestato – nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale – un 54enne di origine marocchina residente alla Spezia. L’uomo è stato sorpreso, in località via Cantarana nel comune di Vezzano Ligure, all’interno di un terreno privato, lo stesso dove lo scorso 24 agosto era stata segnalata una profonda buca scavata in un’area privata delimitata da cartellonistica che indica il divieto di scavo su disposizione dell’Amministrazione dello Stato. Come noto, il divieto è dovuto al fatto che, interrata, passa la condotta dello strategico oleodotto P.O.L. NATO che gestisce il rifornimento di diverse basi aeree del Nord Italia.

Vista anche la rilevanza nazionale del ritrovamento, lo scavo in questione aveva destato un certo allarme, per possibili implicazioni connesse al sito strategico, con conseguente particolare attenzione da parte dei servizi di controllo del territorio. Ad ogni modo, all’atto del controllo da parte della pattuglia del Norm il 54enne marocchino, sorpreso a scavare una buca della profondità di circa 90 centimetri, alla presenza di diversi sassi nelle vicinanze, si è giustificato asserendo che stava cercando sassi e meteoriti come peraltro fatto in precedenza nell’area. Nella buca veniva rinvenuto un manoscritto in lingua araba, di cui si è molto parlato, del quale l’interessato rivendicava la paternità indicandolo come preghiera del Corano segno di buon auspicio.

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