Montale, la presentazione del libro su Zoppi riempie la piazza e richiama tanti volti della politica

Una piazza gremita, tanti volti della politica e dell’amministrazione del territorio e soprattutto molti ricordi. È stata una serata partecipata quella di ieri a Montale, dove, davanti all’oratorio della Santa Croce e accanto ai locali della parrocchia di San Siro, sede storica della Democrazia Cristiana fondata nel dopoguerra da Paolo Borachia e Pietro Zoppi, è stato presentato il volume Territorio e lavoro. La vita politica dell’On. Pietro Zoppi, scritto da Nicola Carozza.

“L’incontro, promosso dall’associazione I Popolari della Spezia e della Lunigiana, ha riportato al centro dell’attenzione la figura di uno dei protagonisti della storia politica e amministrativa di Levanto e del territorio spezzino: Pietro Zoppi è stato sindaco di Levanto, parlamentare, deputato e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati – si legge nel resoconto dell’iniziativa -. Ma, al di là degli incarichi ricoperti, dalla serata è emersa soprattutto la figura di un uomo profondamente legato alla propria comunità. Ad aprire l’incontro è stato Marcello Schiaffino, dell’associazione I Popolari della Spezia e della Lunigiana, che ha ricordato il rapporto di ‘Pietrin’ con la propria famiglia a Montale, raccontando episodi e aneddoti personali che hanno contribuito a restituire un’immagine più intima e familiare del politico levantese. Particolare attenzione è stata dedicata anche al rapporto tra politica e nuove generazioni. Elena Salvetti, consigliera comunale di Levanto con delega ai giovani, ha sottolineato l’importanza della partecipazione giovanile alla vita pubblica e dell’impegno civico. Un intervento di ampio respiro storico è stato quello del on. Egidio Banti, storico e sindaco di Maissana, che ha ripercorso le radici della politica di Zoppi attraverso un itinerario che ha unito storia, territorio e identità. Da Ferriere, paese d’origine della nonna di Zoppi, il racconto è arrivato a Montale e al pagus Cebula romano, per proseguire con la storia della chiesa di San Siro, chiesa madre di Levanto. Banti ha quindi evidenziato il forte municipalismo di Zoppi, riconducendolo alla tradizione sturziana.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com