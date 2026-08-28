Morte Giampiero Andreani, annullati fuochi d’artificio per la Madonna della Guardia

La Comunità pastorale di Castelnuovo Magra partecipa al lutto per la tragica scomparsa di Giampiero Andreani, il giovane diciassettenne deceduto il 25 agosto scorso a seguito di un drammatico incidente stradale, stringendosi alla famiglia e alla vicina comunità di Luni.

Come gesto di rispetto e cordoglio, il parroco don Roberto Poletti e il Consiglio pastorale della parrocchia del Sacro Cuore hanno deciso di annullare il consueto spettacolo pirotecnico che ogni anno viene svolto il 29 agosto, a conclusione dei festeggiamenti per la solennità della Madonna della Guardia, patrona della piana di Castelnuovo Magra.

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