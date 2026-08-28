Piscina Zanelli a Savona, colpo di scena: il Comune sospende l’esclusione dell’Amatori. La società torna in testa alla gara

Savona. Nuovo colpo di scena nella gara per la gestione della piscina Zanelli di Savona. Il Comune ha deciso di sospendere l’efficacia del provvedimento con cui, lo scorso 12 agosto, aveva escluso l’Amatori Nuoto dalla procedura di affidamento. La decisione è contenuta nella determina dirigenziale numero 2250, pubblicata oggi, 28 agosto.

La sospensione, come stabilito dal Comune, resterà in vigore fino alla conclusione degli ulteriori approfondimenti e comunque non oltre il 30 settembre 2026. Di fatto, dunque, la partita per la gestione della Zanelli torna nuovamente aperta e l’Amatori, che era risultata prima nella graduatoria, torna al centro della procedura.

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