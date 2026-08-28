Risse, aggressioni e feriti gravi: chiusa per un mese la discoteca Le vele a Campi

Genova. La questura chiude per un mese la discoteca Le vele di Campi, teatro di ripetute risse e aggressioni.

L’ultimo intervento delle forze dell’ordine risale a domenica 19 luglio: la polizia è stata chiamata tre volte nel giro di poco più di un’ora per risse e comportamenti aggressivi e violenti tra clienti del locale, tutti ubriachi. In un caso gli agenti hanno prestato soccorso a un uomo aggredito da due sconosciuti nel locale e poi nel parcheggio. È stato ricoverato in ospedale con fratture al viso.

» leggi tutto su www.genova24.it