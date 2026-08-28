San Colombano, convenzione tra comune e pro loco: la sede al ‘Lascito Cuneo’

San Colombano. Nel corso della manifestazione del 29 agosto, sarà ufficializzata la convenzione sottoscritta il 27 agosto tra il Comune di San Colombano Certenoli e la Pro Loco, rappresentata dal Presidente Silvana Lagomarsino, con la quale l’Amministrazione comunale concede alla Pro Loco il Museo Biblioteca Lascito Cuneo in comodato d’uso gratuito, destinandolo a diventare la sede operativa dell’associazione.

La convenzione rappresenta un importante passo per il rilancio e la valorizzazione del Lascito Cuneo, che si appresta a diventare un vero e proprio polo culturale e turistico al servizio del territorio.

» leggi tutto su www.genova24.it