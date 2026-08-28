Savona, piazza del Popolo diventa un angolo di New York col concerto di Maria Nives Riggio e il progetto “Where Daffodils Have Their Fun”

Savona. Domenica 30 agosto, alle 20, piazza del Popolo a Savona si trasformerà in un piccolo angolo di New York con il concerto jazz di Maria Nives Riggio e il suo progetto “Where Daffodils Have Their Fun”. Una serata da vivere insieme realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Savona con il Comitato del Centro in uno spazio tra i più suggestivi della città.

Elisa Di Padova, Vicesindaco del Comune di Savona: “Un evento di grande qualità in uno dei nostri palchi, in una location suggestiva quella di piazza del popolo, perché una delle chiavi è quella di vivere insieme i nostri spazi. Lo facciamo come Comune insieme al comitato del Centro e la preziosa collaborazione degli operatori. Una serata da vivere insieme”

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