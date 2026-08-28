Sequestrati in porto 3mila ventilatori con marchi contraffatti: oltre 49mila euro di multa all’importatore

Genova. I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e il personale del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato più di 3 mila ventilatori irregolari nel bacino portuale di Genova Pra’. La merce, proveniente dalla Cina, era destinata alla vendita sul territorio nazionale.

L’individuazione del carico sospetto è avvenuta grazie all’incrocio di dati e informazioni acquisiti attraverso l’analisi della documentazione presentata all’Autorità doganale. Nel corso dell’ispezione del container, i finanzieri e i funzionari doganali hanno rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti elettrici, nello specifico ventilatori ad uso domestico, tutti dotati di cavi di alimentazione recanti marcature riconducibili a note aziende produttrici, risultate abilmente contraffatte. L’operazione congiunta ha portato alla segnalazione all’Autorità giudiziaria competente di un cittadino cinese.

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