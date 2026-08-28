Servizi pubblici: il Comune di Rapallo inaugura la società “in house” a totale partecipazione comunale

Rapallo. Dopo un attento percorso di analisi e approfondimento tecnico, la Giunta Comunale di Rapallo ha approvato i nuovi indirizzi per la creazione della futura società “in house”, alla quale affidare la gestione dei servizi pubblici, orientandosi verso un modello a esclusiva partecipazione del Comune di Rapallo.

L’istruttoria svolta dagli uffici – che ha compreso anche un proficuo confronto con il Comune di Portofino – ha evidenziato come questa sia la soluzione più idonea ad assicurare rapidità procedurale, massima efficienza e un controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati alla cittadinanza e ai visitatori.

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