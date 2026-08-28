Tragedia ad Andora, il 30 agosto pattini in mare per ricordare il bagnino Fabrizio Valente

Provincia. Una manifestazione corale per rendere omaggio ad un uomo che ha pagato con la vita il suo senso del dovere. Domenica 30 agosto, alle ore 10.30, si terrà la Commemorazione Nazionale per la Giornata dei Balneari, interamente dedicata alla memoria di Fabrizio Valente.
L’iniziativa, promossa da Confcommercio Savona, SIB (Sindacato Italiano Balneari) e FIPE, vedrà un momento di unione su tutto il litorale: tutti i bagnini si porteranno con il pattino di salvataggio a 50 metri da riva, proprio davanti al rispettivo stabilimento balneare, per condividere un minuto di silenzio e ricordo corale.