A 15 anni Nicolò Cutrì conquista la fascia “Generazione Z” del + Bello d’Italia: “Sono andato per gioco, ma per tre giorni mi sono sentito importante”

Alassio/Genova. Era partito quasi per gioco, senza aspettative particolari. “Provo, poi se perdo pazienza, sarà comunque un’esperienza. Se vinco, meglio”. Alla fine Nicolò Cutrì, 15 anni, genovese, è tornato a casa con una fascia nazionale e con un’esperienza che difficilmente dimenticherà: quella di “Il + Bello d’Italia – Generazione Z“, conquistata alla finalissima della 48ª edizione del concorso, andata in scena ad Alassio.

Nicolò, nato il 17 settembre 2010, è stato il concorrente più giovane dell’edizione 2026. Una presenza che ha saputo distinguersi nonostante il confronto con partecipanti molto più grandi ed esperti. La finalissima di Piazza Partigiani ha visto venti concorrenti arrivare da sette regioni italiane. La Liguria era rappresentata anche da altri quattro finalisti, tra cui il savonese Samuele Battaglia, che aveva conquistato ad Andora la selezione interregionale e che ad Alassio ha ottenuto la fascia “Il + Bello d’Italia per la TV”.

» leggi tutto su www.ivg.it