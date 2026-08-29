Agenti di polizia locale investite a Cairo, il Csa: “Servono servizi accoppiati, controlli a distanza, rinforzi e dispositivi di protezione adeguati”

Cairo Montenotte. ​Le segreterie provinciali di Savona e Imperia del sindacato CSA desiderano esprimere la “più profonda vicinanza e la massima solidarietà alle due colleghe della Polizia Locale di Cairo Montenotte, tra cui la vicecomandante, rimaste ferite in corso Verdese nell’espletamento del proprio servizio. A entrambe va il nostro abbraccio più umano, partecipe e sincero, con un pensiero speciale rivolto alla vicecomandante ricoverata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, a cui auguriamo una pronta e completa guarigione”.

Secondo i dirigenti provinciali di Savona e Imperia Luca Pignone e Marco Fenu, quanto accaduto “lascia sbigottiti per la violenza e la totale mancanza di rispetto verso chi lavora per la collettività. Quello che doveva essere un semplice controllo di routine su un veicolo in sosta si è trasformato in un incubo quando la conducente, rifiutando ogni collaborazione, è salita a bordo travolgendo prima la vicecomandante in retromarcia e poi la seconda agente, durante una fuga precipitosa, senza curarsi di prestare soccorso. Confidiamo pienamente nel lavoro degli investigatori affinché la responsabile di questo gesto sconsiderato venga rintracciata e chiamata a rispondere delle proprie azioni.”

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