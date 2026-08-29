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Politica

Amt, i consiglieri metropolitani di centrodestra attaccano Salis: “Basta dare la colpa a Bucci, lui si è dato da fare”

Amt, i consiglieri metropolitani di centrodestra attaccano Salis: “Basta dare la colpa a Bucci, lui si è dato da fare”

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Genova. “Sindaca Salis cosa sta succedendo? In queste calde giornate di agosto apprendiamo, anche dai media, di numerose segnalazioni di cittadini “lasciati a terra” sotto il sole ad aspettare autobus che non passeranno mai, senza comunicazioni e preavvisi di questi disservizi. Il trasporto pubblico metropolitano è sempre più percepito dagli utenti come una puntata alla lotteria più che un servizio certo”.

A scriverlo in una lettera aperta i consiglieri di opposizione in Consiglio metropolitana, che tornano a gettare benzina sul fuoco nello scontro politico (ma anche istituzionale) sulla gestione della crisi di Amt, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Genova e nel suo territorio provinciale. E’ di questi giorni la definizione del nuovo orario invernale, pensato per cercare di ridurre i costi dell’azienda alle prese che una grave crisi di liquidità: tagli a corse e riduzione dei collegamenti che per i territori del’entroterra significano una sensibile riduzione del servizio pubblico.

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