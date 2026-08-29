Antica Fiera del Bestiame di Carcare, Pai e Osa: “Gli animali non sono prodotti ma individui”

Carcare. “Da oggi a martedì non vado a Carcare”. È l’appello lanciato dal Partito Animalista Italiano (Pai) e dall’Osservatorio Savonese Animalista (Osa) in occasione della Antica Fiera del Bestiame” di Carcare dove, da sabato 29 agosto al primo settembre, si terrà” l’esposizione di animali destinati alla produzione di carne”.

Pai e Osa stigmatizzano la “scarsa sensibilità dimostrata nei confronti del benessere animale. In presenza di temperature che, anche alla fine di agosto, potrebbero essere ancora elevate, sarebbe stato ragionevole posticipare una manifestazione che comporta il trasporto, la permanenza e l’esposizione di animali in un contesto inevitabilmente stressante. Produrre carne comporta un consumo rilevante di risorse naturali, a partire dall’acqua, oltre all’utilizzo di enormi superfici agricole destinate alla produzione di mangimi e, in diverse aree del pianeta, alla conversione di ecosistemi naturali in terreni per l’allevamento”.

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