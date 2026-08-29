COMMENTA
CONDIVIDI

Antonio Ornano sul palco del Civico con “(In)Grato”

Antonio Ornano sul palco del Civico con “(In)Grato”

Antonio Ornano

Il cartellone della nuova stagione del Teatro Civico della Spezia apre il sipario con Antonio Ornano, comico e attore nato alla Spezia e cresciuto a Genova, protagonista venerdì 30 ottobre dello show “(In)Grato”: un monologo contro l’obbligo della gratitudine a tutti i costi in un’epoca di “ricette per la felicità”, nella quale bisogna essere artefici della propria esistenza e dove tutto sembra dipendere semplicemente da noi.
Ornano riflette con ironia su quel bisogno ossessivo di sembrare perennemente felici: la sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E allora c’è chi, in mezzo a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di praticare una genuina ingratitudine, giusto per fare un bagno nella realtà.
I biglietti dello spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne e presso il botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour, n. 20), aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19).

The post Antonio Ornano sul palco del Civico con “(In)Grato” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com