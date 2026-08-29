Antonio Ornano sul palco del Civico con “(In)Grato”

Il cartellone della nuova stagione del Teatro Civico della Spezia apre il sipario con Antonio Ornano, comico e attore nato alla Spezia e cresciuto a Genova, protagonista venerdì 30 ottobre dello show “(In)Grato”: un monologo contro l’obbligo della gratitudine a tutti i costi in un’epoca di “ricette per la felicità”, nella quale bisogna essere artefici della propria esistenza e dove tutto sembra dipendere semplicemente da noi.

Ornano riflette con ironia su quel bisogno ossessivo di sembrare perennemente felici: la sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E allora c’è chi, in mezzo a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di praticare una genuina ingratitudine, giusto per fare un bagno nella realtà.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili sul circuito TicketOne e presso il botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour, n. 20), aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19).

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