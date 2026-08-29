Bagnanti in difficoltà nel mare di Chiavari: messi in salvo dall’elicottero dei vigili del fuoco

Chiavari. Giornata campale per l’elisoccorso dei vigili del fuoco, chiamato per tre interventi di recupero nel giro di poche ore. Dopo il trasporto a Savona di un motociclista ferito in un incidente stradale e dopo un primo intervento a Bogliasco per il recupero di una persona e la ricerca di un disperso in mare, l’equipaggio dell’elicottero Drago è stato chiamato per recuperare due bagnanti in difficoltà nel mare di Chiavari.

Secondo le prime informazioni, le due persone si sarebbero trovate in difficoltà nel litorale davanti a Torre Faro. I soccorsi, tempestivi, hanno evitato il peggio: coadiuvati dalle motovedette della capitaneria di porto, i sommozzatori dei vigili del fuoco, sono riusciti a recuperare i due bagnanti e verricellarli a bordo dell’elicottero.

» leggi tutto su www.genova24.it