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Cronaca

Bogliasco, ritrovato vivo dopo otto ore il ragazzo disperso in mare

Bogliasco, ritrovato vivo dopo otto ore il ragazzo disperso in mare

Ricerche in mare Bogliasco

Genova. E’ stato ritrovato intorno alle 17 il ragazzo di 24 anni di origini ucraine disperso da questa mattina a Bogliasco. La notizia non ha precedenti: dopo quasi otto ore in balia delle onde, il giovane, oramai al limite della resistenza fisica, è stato avvistato vicino a degli scogli dai soccorritori che lo hanno recuperato grazie ad una complessa manovra eseguita dall’elicottero della guardia costiera.

Il giovane è stato quindi portato a terra, e affidato ai medici del 118 che lo hanno trasportato al San Martino in codice rosso. La lunga permanenza nel mare mosso lo hanno consumato, e sarà tenuto sotto stretta osservazione nelle prossime ore.

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