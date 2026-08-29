Bogliasco, ritrovato vivo dopo otto ore il ragazzo disperso in mare

Genova. E’ stato ritrovato intorno alle 17 il ragazzo di 24 anni di origini ucraine disperso da questa mattina a Bogliasco. La notizia non ha precedenti: dopo quasi otto ore in balia delle onde, il giovane, oramai al limite della resistenza fisica, è stato avvistato vicino a degli scogli dai soccorritori che lo hanno recuperato grazie ad una complessa manovra eseguita dall’elicottero della guardia costiera.

Il giovane è stato quindi portato a terra, e affidato ai medici del 118 che lo hanno trasportato al San Martino in codice rosso. La lunga permanenza nel mare mosso lo hanno consumato, e sarà tenuto sotto stretta osservazione nelle prossime ore.

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